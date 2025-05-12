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Новости

12.05.2025

Память о героях и гордость за Победу

В день 80-летия Великой Победы, Гомель погрузился в атмосферу торжественного празднования.

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08.05.2025

с Днем Победы

С Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

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26.04.2025

«Квiтней, родная Беларусь!»: память, единство и новая жизнь 

Работники ОАО «Милкавита» вместе с учащимися «Средней школы № 32 г. Гомеля» присоединились к республиканской акции.

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