12.05.2025
Память о героях и гордость за Победу
В день 80-летия Великой Победы, Гомель погрузился в атмосферу торжественного празднования.
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12.05.2025
Память о героях и гордость за Победу
В день 80-летия Великой Победы, Гомель погрузился в атмосферу торжественного празднования.
08.05.2025
С Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
26.04.2025
«Квiтней, родная Беларусь!»: память, единство и новая жизнь
Работники ОАО «Милкавита» вместе с учащимися «Средней школы № 32 г. Гомеля» присоединились к республиканской акции.