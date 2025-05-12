Молоко сухое цельное

Молоко сухое цельное можно использовать в различных областях. Оно идеально подходит для выпечки, кулинарии и приготовления напитков. Его универсальность делает его популярным выбором как в домашних хозяйствах, так и в пищевой промышленности.

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